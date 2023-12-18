В Тульской области пресекли деятельность крупной нарколаборатории

На заседании Государственного антинаркотического комитета генерал полиции России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении деятельности преступной группы в Тульской области, передает УМВД РФ по Тульской области.
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