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Военное обозрение

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Париж: от евразийской стратегии к океанской. Индийский билет Франции

Париж: от евразийской стратегии к океанской. Индийский билет Франции

Франция, поссорившись с Россией и сближаясь с Индией, пытается, на фоне роста военно-морской мощи КНР и США, равно как и сложных отношений между ними, обрести своё место в быстроменяющемся мире, делая ставку на концепцию маритимизации.

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