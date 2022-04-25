Ферстаппен получил премию Laureus как спортсмен года. Конкурентами были Левандовски и Джокович

Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен получил престижный приз Laureus в номинации «Спортсмен года». Помимо пилота «Ред Булл» на награду претендовали легендарный квотербек и семикратный чемпион «Супербоула» Том Брэди, пловец Калеб Дрессел, нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, легкоатлет Элиуд Кипчоге и первая ракетка мира Новак Джокович.
Популярные статьи
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
- «Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге
Свежие комментарии