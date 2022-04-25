Ферстаппен получил премию Laureus как спортсмен года. Конкурентами были Левандовски и Джокович

Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен получил престижный приз Laureus в номинации «Спортсмен года». Помимо пилота «Ред Булл» на награду претендовали легендарный квотербек и семикратный чемпион «Супербоула» Том Брэди, пловец Калеб Дрессел, нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, легкоатлет Элиуд Кипчоге и первая ракетка мира Новак Джокович.

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