Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда

В российском парламенте зреет инициатива, способная радикально перекроить всю систему трудовой миграции в стране.
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затулины не пропустят!!!
Ага, как же. Вот посидят чуть подольше в удобных креслах в тёплых (или прохладных - по сезону) кабинетах - и кончатся реформаторские начинания. Насовсем...
А нельзя было так делать изначально? Есть же примеры других стран!!!
Смотря что за группа и от какой партии- вот если бы это предложила ЕР- был бы прок, но этого сожалению никогда не будет...
Ер отклонит эту инциативу.
ТОЛЬКО ПРОСНУЛИСЬ???...Что так долго спали-то???
"В российском парламенте зреет инициатива..." Дальше можно не читать. Сколько было "внесено предложение", "рассматривается вопрос" и т.п. с нулевым результатом. А здесь вообще цирк. Эта "группа" уже аннулировала соглашение с МОМ, подписанное Президентом, по которому мы обязуемся привечать у себя беднейшие слои населения Сразии, чтобы уменьшить там бедность? Если нет, то их предложение популизм чистой воды.
Главное, чтобы депутаты из ЕР большинством не запороли эту инициативу. И инициатива эта, это одна проблема из многих в миграционной политике.
Об этом говорят уж не первый год, а депутаты только проснулись.