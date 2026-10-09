Аргументы недели
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Аргументы недели

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Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда

Приехал, поработал, уехал: инициатива группы депутатов может поспособствовать внедрению в России модели гостевого труда

В российском парламенте зреет инициатива, способная радикально перекроить всю систему трудовой миграции в стране.

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Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Ага, как же. Вот посидят чуть подольше в удобных креслах в тёплых (или прохладных - по сезону) кабинетах - и кончатся реформаторские начинания. Насовсем...

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

"В российском парламенте зреет инициатива..." Дальше можно не читать. Сколько было "внесено предложение", "рассматривается вопрос" и т.п. с нулевым результатом. А здесь вообще цирк. Эта "группа" уже аннулировала соглашение с МОМ, подписанное Президентом, по которому мы обязуемся привечать у себя беднейшие слои населения Сразии, чтобы уменьшить там бедность? Если нет, то их предложение популизм чистой воды.