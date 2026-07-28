Джонни Депп триумфально вернулся в Голливуд после восьми лет изгнания

Джонни Депп спустя восемь лет вновь получил главную роль в крупном голливудском проекте. Возвращение актера стало одним из самых обсуждаемых событий в киноиндустрии: после громкого судебного противостояния и многолетнего исчезновения из студийных блокбастеров он снова выходит на вершину кино-Олимпа.