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Джонни Депп триумфально вернулся в Голливуд после восьми лет изгнания

Джонни Депп триумфально вернулся в Голливуд после восьми лет изгнания

Джонни Депп спустя восемь лет вновь получил главную роль в крупном голливудском проекте. Возвращение актера стало одним из самых обсуждаемых событий в киноиндустрии: после громкого судебного противостояния и многолетнего исчезновения из студийных блокбастеров он снова выходит на вершину кино-Олимпа.

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