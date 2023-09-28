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Музей Победы приглашает горожан провести выходные в парке

Музей Победы приглашает горожан провести выходные в парке

Музей Победы в выходные, 30 сентября и 1 октября, приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатные концерты и танцевальные мастер-классы, которые пройдут в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы.

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