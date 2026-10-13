Летевший в Цюрих Airbus A320 подал сигнал бедствия над Германией

Пассажирский Airbus A320-271N, следовавший из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над территорией Германии.
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