После недавних заявлений Дональда Трампа о мире на Украине и призывов к России стало понятно, что он не может остановить конфликт, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.
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