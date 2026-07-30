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Боец ММА Шишкин, принявший ислам: «Когда говорят про предательство веры и предков, отвечаю: ваши предки были язычниками, которые приняли христианство»

Боец ММА Сергей-Усман Шишкин рассказал о реакции общественности на принятие ислама. – Одна из главных тем, связанных с вами, – принятие ислама.

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