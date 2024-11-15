Зеркала Козырева: путь к пониманию энергетического пространства

Зеркала Козырева — это уникальные устройства, созданные для работы с энергией и сознанием человека. Они названы в честь русского астрофизика Анатолия Козырева, который открыл удивительные свойства отражения и трансформации энергии с помощью специальных зеркал.
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