Химики из Колумбийского университета обнаружили, что микропластик может быть более опасным, чем предполагалось.
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