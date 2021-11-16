Светящиеся в темноте фликеры сделали с сотрудником ГИБДД детсадовцы Уссурийска

В понедельник, 15 ноября, в преддверии Всемирного дня ребенка в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции организовали и провели на территории МБДОУ детский сад №17 акцию по безопасности дорожного движения, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.
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