Светящиеся в темноте фликеры сделали с сотрудником ГИБДД детсадовцы Уссурийска

В понедельник, 15 ноября, в преддверии Всемирного дня ребенка в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции организовали и провели на территории МБДОУ детский сад №17 акцию по безопасности дорожного движения, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.