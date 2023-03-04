Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Килиан Мбаппе: «ПСЖ» едет в Мюнхен за победой. Мы настроены решительно и снова верим в себя»

Килиан Мбаппе: «ПСЖ» едет в Мюнхен за победой. Мы настроены решительно и снова верим в себя»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал выход на первое место по голам за клуб. Француз забил «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1 – это его 201-й мяч в составе парижан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх