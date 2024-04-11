Забор БелАЗа как летопись достижений. Ч.3

﻿﻿Рекордсмен среди автомобилей БелАЗ. Заключительная часть приключений на БелАЗе. 1/5 Колесные бульдозеры БелАЗ-7823 предназначены для срезания, перемещения и послойного выравнивания грунта, сбрасываемого другими машинами при строительстве дорог, планировки строительных площадок и выполнения других работ при работе с сыпучими грузами.