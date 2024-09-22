Песков заявил об одержимости Запада воевать с Россией «до последнего украинца»

Запад одержим идеей воевать с Россией «до последнего украинца», отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Украине ударов дальнобойным оружием не приведёт к эскалации конфликта.