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Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Для начала штраф в миллиард рублей, а дальше посмотрим. Максима Галкина* ждут тяжёлые времена и расплата за предательство?В отношении комика-иноагента Максима Галкина* известное выражение "русские долго запрягают, зато потом быстро едут" пока что не работает.

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