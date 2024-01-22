Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Для начала штраф в миллиард рублей, а дальше посмотрим. Максима Галкина* ждут тяжёлые времена и расплата за предательство?В отношении комика-иноагента Максима Галкина* известное выражение "русские долго запрягают, зато потом быстро едут" пока что не работает.