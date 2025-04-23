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ФедералПресс

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Вечный огонь зажгли на месте захоронения 14 тысяч человек в Любани

Вечный огонь зажгли на месте захоронения 14 тысяч человек в Любани

ГАТЧИНА, 23 апреля, ФедералПресс. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны СВО, молодые люди, общественники возложили цветы к мемориалу «Березовая аллея», который находится в Любани.

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