Вечный огонь зажгли на месте захоронения 14 тысяч человек в Любани

ГАТЧИНА, 23 апреля, ФедералПресс. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны СВО, молодые люди, общественники возложили цветы к мемориалу «Березовая аллея», который находится в Любани.
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