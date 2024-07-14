В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

В Татарстане ожидается ухудшение погоды с возможными грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. Синоптики предупредили о переменной облачности без осадков ночью, с минимальной температурой от +11 до +16 градусов.
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