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ГТРК Татарстан

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В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

В Татарстане ожидается ухудшение погоды с возможными грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. Синоптики предупредили о переменной облачности без осадков ночью, с минимальной температурой от +11 до +16 градусов.

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