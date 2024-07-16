Командир змагаров-нациков призвал белорусов готовиться к крови

Власть в Белоруссии необходимо изменить силовым путем. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украиснкая правла» заявил исполняющий обязанности командира сформированного из белорусских змагаров так называемого «полка имени Калиновского» Павел Шурмей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии