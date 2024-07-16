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Командир змагаров-нациков призвал белорусов готовиться к крови

Командир змагаров-нациков призвал белорусов готовиться к крови

Власть в Белоруссии необходимо изменить силовым путем. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украиснкая правла» заявил исполняющий обязанности командира сформированного из белорусских змагаров так называемого «полка имени Калиновского» Павел Шурмей.

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