Число погибших при наводнении в Непале достигло 1 056

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате мощного оползня в Непале возросло до 1 056. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию.
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