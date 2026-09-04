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МОСИНФОРМ

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Константин Ремчуков: Москва создала новую модель развития мегаполиса

Константин Ремчуков: Москва создала новую модель развития мегаполиса

К очередному Дню города Москва подходит, продолжая работу над крупными проектами. Почти за 16 лет, прошедших с назначения Сергея Собянина мэром, столица изменилась не только внешне.

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