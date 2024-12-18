В Забайкалье четырех человек задержали за взятки при аккредитации медработников

Председателя аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения РФ в Забайкальском крае и троих его сообщников задержали по подозрению во взяточничестве и незаконной выдаче медицинских лицензий работникам.
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