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В Забайкалье четырех человек задержали за взятки при аккредитации медработников

В Забайкалье четырех человек задержали за взятки при аккредитации медработников

Председателя аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения РФ в Забайкальском крае и троих его сообщников задержали по подозрению во взяточничестве и незаконной выдаче медицинских лицензий работникам.

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