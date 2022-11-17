Стулья с бриллиантами

В городе Нижневартовске ХМАО — Югры на днях одержана крупная победа здравого смысла: Молодежный центр городской администрации передумал покупать в качестве обычной мебели восемь дизайнерских стульев бренда Eburet общей стоимостью 421 тысяча рублей.
В городе Нижневартовске ХМАО — Югры на днях одержана крупная победа здравого смысла: Молодежный центр городской администрации передумал покупать в качестве обычной мебели восемь дизайнерских стульев бренда Eburet общей стоимостью 421 тысяча рублей.
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