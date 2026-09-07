Песков: встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером стала маленьким шагом к миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как маленький шаг к миру.
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