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Песков: встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером стала маленьким шагом к миру

Песков: встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером стала маленьким шагом к миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как маленький шаг к миру.

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