Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов провел почти три недели на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса, установив мировой рекорд по продолжительности и расстоянию дрейфа.
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