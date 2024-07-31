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Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил рекорд

Путешественник Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов провел почти три недели на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса, установив мировой рекорд по продолжительности и расстоянию дрейфа.

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