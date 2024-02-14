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Парламентская газета

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Как пройдет электронное голосование на выборах президента

Как пройдет электронное голосование на выборах президента

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента пройдет в 29 регионах. В 28 субъектах Федерации избирателям следует зарегистрироваться заранее на Госуслугах, а заполнять бюллетени они будут на сайте vybory.

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