Как пройдет электронное голосование на выборах президента

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента пройдет в 29 регионах. В 28 субъектах Федерации избирателям следует зарегистрироваться заранее на Госуслугах, а заполнять бюллетени они будут на сайте vybory.
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