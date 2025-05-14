Глоба дал прогноз на вторую половину рабочей недели, с 14 по 16 мая — пора взять дело в свои руки

Астролог дал ценные рекомендации всем знакам зодиака. Астрология 123RF/legion-media.ruИзвестный астролог Богдан Глоба озвучил прогноз на вторую половину рабочей недели для всех знаков зодиака и рассказал, как лучше провести среду, четверг и пятницу.
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