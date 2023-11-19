Фантастическую сказку для взрослых по мотивам романа ´Мастер и Маргарита´ покажут в Бобруйске 22 ноября.

Белорусский государственный академический театр юного зрителя совместно с театральным проектом ´ТриТформаТ´ представит в Бобруйске 22 ноября фантастическую сказку для взрослых по мотивам романа Михаила Булгакова ´Мастер и Маргарита´.
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