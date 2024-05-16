Сергей Жуков ответил недовольным ярославцам после концерта

Певец Сергей Жуков ответил в беседе с изданием 76.RU некоторым ярославцам после концерта в городе. Часть фанатов осталась не в восторге от выступления, их удивило большое количество количеству монологов артиста между треками.
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