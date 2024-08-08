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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские Перми и общественники «Движения Первых» провели для детей, отдыхающих в летнем лагере, флешмоб и утреннюю зарядку

Транспортные полицейские Перми и общественники «Движения Первых» провели для детей, отдыхающих в летнем лагере, флешмоб и утреннюю зарядку

В преддверии Дня физкультурника и в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники транспортной полиции Перми совместно с представителями общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» организовали увлекательное спортивное мероприятие для местных школьников, отдыхющих в загородном оздоровительном лагере «Новое Поколение».

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