Сущность повесточки в США

Последние двадцать лет страны Запада прославились новой культурой, системой ценностей и морально-нравственных ориентиров, проникшей в экономику, политику, в том числе в систему права, науку, образование, воспитание, религию и быт людей.
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