Депутат Говырин напомнил россиянам о праве на досрочную пенсию

Депутат Говырин у каких россиян есть право на досрочную пенсию — выясняем, кто может уйти на отдых раньше 2026 года, сколько баллов и стажа нужно иметь, как подать заявление через «Госуслуги» и почему льготу могут не дать даже при наличии оснований.