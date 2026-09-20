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Депутат Говырин напомнил россиянам о праве на досрочную пенсию

Депутат Говырин напомнил россиянам о праве на досрочную пенсию

Депутат Говырин у каких россиян есть право на досрочную пенсию — выясняем, кто может уйти на отдых раньше 2026 года, сколько баллов и стажа нужно иметь, как подать заявление через «Госуслуги» и почему льготу могут не дать даже при наличии оснований.

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