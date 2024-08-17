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В Британии расследование по «Северным потокам» сочли несвоевременным для Украины

В Британии расследование по «Северным потокам» сочли несвоевременным для Украины

Новые подробности подрыва газопроводов «Северный поток» (СП) были обнародованы в неподходящее для Украины и ее президента Владимира Зеленского время, поскольку Берлин начинает всё меньше и меньше поддерживать Киев.

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