Новые подробности подрыва газопроводов «Северный поток» (СП) были обнародованы в неподходящее для Украины и ее президента Владимира Зеленского время, поскольку Берлин начинает всё меньше и меньше поддерживать Киев.
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