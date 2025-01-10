Академик Зверев: метапневмовирус опасен для детей и пожилых пациентов

Китайский метапневмовирус особенно опасен для детей в возрасте до года и пожилых пациентов. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Парламентской газетой».
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