Академик Зверев: метапневмовирус опасен для детей и пожилых пациентов

Китайский метапневмовирус особенно опасен для детей в возрасте до года и пожилых пациентов. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Парламентской газетой».