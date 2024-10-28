Челябинские студенты раскопали клад. Видео

Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) раскопали клад, который спрятал мастер каменного века. Как сообщили в пресс-службе вуза, находку сделали при раскопках крупнейшей для региона стоянки жителей эпохи энеолита Михеевская-2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии