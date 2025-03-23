Джадд Трамп обыграл Хиггинса и вышел в финал Players Championship 2025

Первый игрок мира Джадд Трамп одержал захватывающую победу над Джоном Хиггинсом и забронировал место в финале на турнире Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - финал Расписание трансляций - 1/2 финала Расписание трансляций - 1/4 финала Расписание, трансляции турнира Джадд Трамп продлил свою победную серию выступлений в рейтинговых турнирах над Джоном Хиггинсом до 12 матчей подряд.