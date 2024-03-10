Захарова ответила на заявление Байдена, что Штатам не стоило лезть на Украину

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью президента США Джо Байдена, в котором он совершил оговорку, заявив, что Штатам не стоило лезть на Украину.
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