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ФедералПресс

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Захарова ответила на заявление Байдена, что Штатам не стоило лезть на Украину

Захарова ответила на заявление Байдена, что Штатам не стоило лезть на Украину

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью президента США Джо Байдена, в котором он совершил оговорку, заявив, что Штатам не стоило лезть на Украину.

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