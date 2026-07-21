Нижнюю точку рынка не определить: экономист объяснил, что давит на котировки

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов, потеряв за пять месяцев около 30% капитализации. Падение вызвано жесткой денежно-кредитной политикой, геополитическими рисками, снижением сырьевых цен и дивидендными отсечками.
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