«Сделайте правила едиными для всех». Беккер – о судейском скандале в Уинстон-Сейлеме

Алекс Микельсен выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу, но не был дисквалифицирован. «Я не хочу, чтобы игроков дисквалифицировали по ходу матчей, но сделайте правила едиными для всех!» – твитнул шестикратный чемпион «Больших шлемов».