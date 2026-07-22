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Pakistan Scrambles for Oil Alternatives as Hormuz, Red Sea Risks Mount

Pakistan’s refiners are inquiring traders about potential crude oil supply from the U.S., Nigeria, Singapore, and central Asia, amid the escalating crisis in the Middle East that threatens supply from both the Strait of Hormuz and the Red Sea.

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