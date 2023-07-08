БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МАНЁВР ВСУ РАЗОБЛАЧЁН: ВСЁ СЛУЧИСЯ БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ

МАНЁВР ВСУ РАЗОБЛАЧЁН: ВСЁ СЛУЧИСЯ БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ

ФОТО: KARL-JOSEF HILDENBRAND/GLOBALLOOKPRESS Манёвр ВСУ разоблачён. Украинские войска готовятся к кульминационному событию в рамках своего контрнаступления.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
А болтать не западлО???????
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