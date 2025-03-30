Страна и люди

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергообъектов.