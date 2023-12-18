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Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии

Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии

Интересная жизнь с Vera Star Как многие наверняка заметили, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прошедшей на днях, на экраны установленные в зале выводились вопросы, задаваемые россиянами президенту РФ, посредством СМС.

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