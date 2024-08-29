Школа будущих полицейских

В Нижнекамске в Центре по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Камский Артек” сотрудники полиции совместно с представителями Регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане организовали работу «Школы будущего полицейского».