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Ян Гагин: в ДНР необходимо создать “обменный фонд”

Ян Гагин, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, заявил, что в республике необходимо создать “обменный фонд” для снижения количества обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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