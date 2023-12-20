Двойной «валидол» - двойная отрада: «Астраханочка» и «Динамо» одержали трудные победы в заключительных матчах года

При этом обе команды продлили свои выигрышные серии: женщины – до 7 матчей, мужчины – до 6. Волею календаря «Астраханочка» и «Динамо» проводили последние в этом году матчи чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги.
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