Музыкальный подарок от артистов Центра культуры и искусства и зажигательный танец "Малявка" - ансамбль "Иллюзия".
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Музыкальный подарок от артистов Центра культуры и искусства и зажигательный танец "Малявка" - ансамбль "Иллюзия".