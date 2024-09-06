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Андре Миллер о встрече с Карри и Томпсоном в плей-офф-2013: «Это было похоже на видеоигру»

В первом раунде «Наггетс», которые завершили регулярку с 57 победами, неожиданно уступили «Уорриорз» со счетом 2-4.

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