Владимир Путин оценил ход работ по МС-21 и Як-130М

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости Владимир Путин в сопровождении генерального директора Ростеха Сергея Чемезова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева посетил Иркутский авиазавод — филиал ПАО «Яковлев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха.
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