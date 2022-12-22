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Россия потребовала доступа к расследованию диверсии на "Северных потоках"

Россия потребовала доступа к расследованию диверсии на "Северных потоках"

Российское посольство в США потребовало обеспечить прозрачность следственного процесса.Посольство России в США потребовало обеспечить прозрачность расследования теракта на газопроводах "Северный поток" и допустить Москву к следственному процессу.

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