Россия потребовала доступа к расследованию диверсии на "Северных потоках"

Российское посольство в США потребовало обеспечить прозрачность следственного процесса.Посольство России в США потребовало обеспечить прозрачность расследования теракта на газопроводах "Северный поток" и допустить Москву к следственному процессу.
Российское посольство в США потребовало обеспечить прозрачность следственного процесса.Посольство России в США потребовало обеспечить прозрачность расследования теракта на газопроводах "Северный поток" и допустить Москву к следственному процессу.
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